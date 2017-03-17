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Под Горловкой пограничники борятся с контрабандой. На КПВВ Марьинка умер мужчина

Пятница, 17 марта, 2017

На контрольном пункте въезда/выезда в Майорске продолжают выявлять попытки нелегального ввоза товаров в «ДНР».

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, только за последние дни выявлены несколько граждан, в разное время пытавшихся на своих автомобилях провезти очки и аксессуары к ним на общую сумму 25 тысяч гривен, 15 кг женских волос. Зафиксированы два случая попытки ввоза в ДНР» крупной суммы денег — 222 тысячи гривен, 500 долларов и 6,5 тысяч рублей,  а днем ранее женщина в личных вещах спрятала около 6,5 тысяч долларов, 915 евро, 9 тысяч гривен и 4 тысячи рублей.

На других КПВВ задержаны граждане, ввозившие более 200 кг мяса, автомобильные диски, косметические средства… В пешем порядке один мужчина пытался пронести сверла общей стоимостью 27 тысяч гривен, а другой — стоматологические имплантанты.

Все изъятые товары и средства вместе с владельцами переданы сотрудникам Нацполиции и ГФС.

В то же время местные жители рассказали об еще одной схеме, придуманной из-за введенных лимитов при проезде через линию разграничения.

«Есть такая работа в Горловке — кататься на машине пассажиром в Бахмут. На тебя записывают 75 кг продуктов, ты получаешь 500 рублей», — сообщили они.

Отметим, что 75 кг – разрешенная для провоза через линию разграничения норма на человека.

Кроме того, зафиксирован факт смерти в очереди на КПВВ «Марьинка». Сначала об этом рассказали очевидцы, затем информацию подтвердили в ГПСУ. Житель Донецка 1946 г. р. умер в «серой зоне».



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