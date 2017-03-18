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Фронтовая Горловка: бои гремели до глубокой ночи

Суббота, 18 марта, 2017

В первой половине дня было относительно тихо, а вот затем на окраинах начало шуметь.

Первым после полудня напомнил о себе участок от Майорска до Зайцево, но неинтенсивно. Кроме тогда иногда с юго-запада было слышно стрелковое и с этой же стороны тяжелым эхом доносились бои со стороны Авдеевки и Ясиноватой.

Следующий виток эскалации на линии фронта начал раскручиваться после наступления темноты. Практически одновременно зашумела западное и северное (от юго-запада до северо-востока) направления, причем в стороне бывшей ФТП раздавались достаточно мощные «бахи».

Ближе к полуночи, да и после нее, ситуация особо не изменилась — окраины по прежнему грохотали, где-то дело ограничивалось стрелковым, крупнокалиберным вооружением, минометами и гранатометами, а наиболее громко тяжелым отдавало со Светлодарского плацдарма и от Широкой Балки/Озеряновки до Новгородского. Местные жители сообщали как об исходящих, так и о прилетах.

О каких-либо разрушениях в результате боевых действий сообщил лишь Владимир Веселкин. По его информации обстрелом разбит пункт выдачи гуманитарной помощи в Жованке (подконтрольная Украине часть Зайцево). К счастью, обошлось без пострадавших среди мирного населения нет.

Продолжались серьезные бои под Донецком в районе аэропорта, Ясиноватой и Авдеевки. Вечером в Ясиноватой был ранен местный житель. В двух домах разрушены стены, в зданиях по близости вылетели оконные стекла. Под обстрелом вечером находилась также район Старой Авдеевки. В самом Донецке ночью были обесточены около 20 подстанций.

Уже сегодня утром о возобновившихся боевых действиях снова рассказали местные жители северной части Горловки.



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