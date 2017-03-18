«Шахтер» во второй раз в сезоне не смог обыграть «Олимпик»

Вчера в Премьер-лиге состоялись три матча 22-го тура первой стадии чемпионата. В одном из них встречались две донецкие команды — «Шахтер» и «Олимпик».

Как и в первом круге дерби закончилось в ничью — 1:1 (Бланко Лещук, 45 — Поступаленко, 24). В течение всей игры горняки много атаковали, имели массу возможностей, но все свои моменты в итоге растранжирили. Стоит также отметить прекрасную игру голкипера гостей — Махарадзе.

Таким образом, победная серия «Шахтера» завершилась на отметке десять матчей. Подопечные Паулу Фонсеки 19 поединков выиграи, лишь трижды сыграв в ничью — дважды в сезоне с «Олимпиком» и еще раз очки у лидера удалось отобрать «Динамо». Киевляне также играли в пятницу и победили «Черноморец» — 2:1. Счет в матче на 7-й минуте открыл Ярмоленко, на 45-й забил Сидорчук. После перерыва одесситы один гол отыграли, что привело к весьма нервозной концовке, но столичные футболисты все же удержали победу. «Динамо» завершило первый этап турнира на 2-м месте, отстав от «Шахтера» на 14 очков.

В третьем матче дня «Днепр» и «Карпаты» сильнейшего не выявили — 0:0, что позволило хозяевам поля покинуть последнюю строчку турнирной таблицы.

Сегодня будут сыграны еще два поединка:

14.00, «Сталь» — «Александрия», Футбол 2

17.00, «Ворскла» — «Звезда», Футбол 2

Завершит тур встреча «Волыни» и «Зари» (воскресенье, 14.00, 2+2).