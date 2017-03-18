Бойца ВСУ подозревают в убийстве жителя Авдеевки

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, раскрыто убийство жителя прифронтовой Авдеевки, тело которого было недавно найдено в лесополосе за 50 км от города.

В результате принятых мер был задержан житель Ровненской области 1988 г. р.

Было установлено, что в начале марта он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе, где, якобы, решил выяснить отношения с одним из посетителей. Потом злоумышленник насильно затащил жертву в машину и вывез за город, где избил до такой степени, что потерпевший от полученных травм скончался.

Тело 43-летнего мужчины было найдено в лесополосе вдоль дороги Константиновка-Донецк недалеко от Красногоровки.

Арестованному военному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.