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ВР может ввести компенсацию 50% стоимости жилья для переселенцев

Суббота, 18 марта, 2017

Верховная Рада приняла за основу проект закона “О внесении изменений в статью 4 закона “О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства” (относительно реализации государственных жилищных программ)”.

За принятие соответствующего правительственного законопроекта №4550 в редакции парламентского комитета в целом проголосовало 265 народных депутатов.

Документом предлагается предоставить добровольцам и участникам АТО, а также семьям погибших участников АТО государственную поддержку при строительстве жилья, которая заключается в финансировании государством 50% стоимости строительства, приобретения доступного жилья или льготного ипотечного жилищного кредита.

Проектом также предлагается увеличить с 3% до 10% годовых процентную ставку финансирования по кредитам на строительство (приобретение) доступного жилья в случае предоставления кредитов за счет бюджетных средств через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству.

По предложению заместителя председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Петра Сабашука (”Блок Петра Порошенко”), в законопроект перед голосованием была внесена поправка, согласно которой господдержка в размере 50% стоимости строительства или покупки жилья также распространена на переселенцев (ВПЛ), которых, по официальным данным, насчитывается более 1,6 млн. человек.

По утверждению Сабашука, такая помощь вынужденным переселенцам будет предоставляться не за счет государственного бюджета, а прежде всего, за счет местных бюджетов.

Укррудпром

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