Фронтовая Горловка: ситуация остается напряженной

Субботний вечер прошел под аккомпанемент боевых действий.

Первые сообщения от горловчан стали поступать около 16 час., когда на севере прогремел мощный разрыв, а затем ситуация начала усугубляться ближе 18 час. по местному времени. Практически одновременно стрелковым и минометами зашумели север и юго-запад. Чуть позже разошлась и сторона Дебальцево/Светлодарска, неспокойно было в направлении Пантелеймоновки.

По словам очевидцев, ближе к 21 час. в стороне Зайцево был слышен танк. Спустя час местные жители сообщили о ближних боях в районе Мичуринского. В центральной части города фиксировались перепады напряжения.

К полуночи интенсивность столкновений несколько спала, но какое-время они еще продолжались.

Сегодня ранним воскресным утром многих горожан на севере/северо-западе Горловки разбудила серия громких «бахов». По некоторым данным бои шли на участке между Майорском и Зайцево.

Также стало известно, что под обстрел попало Доломитное, где разрушены два дома.

Продолжаются боевые действия на западе/юго-западе от Донецка, где продолжает страдать Марьинка. Сохраняется напряженная обстановка и в районе Авдеевки/Ясиноватой. В результате минометных прилетов на окраине Ясиноватой «зацепило» здание хлораторной станции очистных сооружений.