Появился список товаров, которые можно перевозить через линию разграничения

Опубликован перечень товаров, разрешенных для перевозки через линию разграничения.

Приказ Министерства по вопросам временно неконтролируемых территорий и внутренне перемещенных лиц об утверждении Перечня товаров и продукции, разрешенных для перемещения из и на временно неконтролируемую территорию в районе проведения АТО вступил в силу.

Документ уже опубликован в газете «Урядовий кур’єр». В перечень включено оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовую продукцию, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и инфраструктуры.

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