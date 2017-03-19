«Ощадбанк» не готов к наплыву пенсионеров-переселенцев — БФ «Право на защиту»

Отделения «Ощадбанка» не справляются с наплывом переселенцев-пенсионеров, которые обязаны пройти физическую идентификацию до 3 апреля. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».



Сообщается, что переселенцы, имеющие банковские карточки «Ощадбанка», в течении последней недели получают СМС-сообщение с рекомендацией пройти физическую идентификацию до 3 апреля, иначе их карта блокируется.

Ссылаясь на принятое 28 декабря 2016 Постановление «О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 № 637″, которое расширяет полномочия ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» относительно прекращения социальных выплат для внутренне перемещенных лиц в случае непрохождения ими физической идентификации каждые 3 месяца со дня открытия счета Ощадбанк заставил тысячи ВПЛ, которые получают пенсию, но еще не получили электронное пенсионное удостоверение, обратиться в отделения почти одновременно, образуя огромные очереди.

Согласно данным, которые предоставляют мониторы БФ «Право на защиту», «Ощадбанк» не готов к такому количеству клиентов: в отделениях в Донецкой и Луганской областях наблюдаются большие очереди в которых пожилые люди вынуждены стоять по несколько дней, что негативно отражается не только на их здоровье, но и жизни.