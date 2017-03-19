Фронтовая Горловка: власти утверждают, что уровень зарплаты в городе достиг довоенного

Об этом в ходе обсуждения вопросов погашения задолженности по заработной плате и повышения ее уровня заявил начальник управления экономического развития Юрий Трунов.

По его словам, уровень заработной платы достиг довоенного, в то время как среднесписочная численность штатных сотрудников сократилась вдвое.

Также чиновник напомнил, что утверждена программа по частичному погашению задолженности по заработной плате работникам ГП «Артемуголь» и РП «Орджоникидзеуголь».

Кроме того, во время заседания говорилось об улучшении ситуации с погашением долгов по заработной плате на таких предприятиях, как КП «Простор», ТТУ, КП «Никитовский», ЧП «Великан».