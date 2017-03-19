В Славянске в закрытом режиме судят экс-мера Торецка

В Славянске проходит заседание коллегии суда под председательствованием судьи Т.Хаустовой по делу над бывшим градоначальником Торецка Владимиром Слепцовым, которого обвиняют в сепаратизме.

Мэр указанного города, якобы, был связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума об объявлении государственной самостоятельности «ДНР».

В пятницу, 17 марта, перед заседанием суда, общественности и журналистам, которые пришли на заседание, сообщили о том, что заседание, по просьбам адвокатов будет рассматриваться в закрытом режиме, что вызвало возмущение у активистов. Такое новшество объяснили тем, что на предыдущем заседании присутствовали представители одной из сторон которые оказывали давление на суд.

Затем судом для собравшихся жителей Славянска и Торецка было предъявлено постановление суда от 6 марта о закрытом режиме судебного заседания, после чего активисты и журналисты покинули зал заседаний.

Деловой Славянск