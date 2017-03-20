Семнадцатилетняя горловчанка рассказала о войне: «ярко светила луна и вдруг удары, дрожащие стекла…»

«Кочегарка» продолжает публиковать истории земляков, вынужденных покинуть свой город. Совсем недавно мы рассказывали о горловском парне Саше, который из-за учебы не вернулся в родной город, затем — о трудной ситуации Натальи Разанковой, в прямом смысле, пытающейся выжить в Мелитополе.

На этот раз предлагаем вниманию историю переехавшей в Днепр юной горловчанки. Местные журналисты пообщались с девушкой, которая в свое время была вынуждена бежать от обстрелов из Горловки.

«Мы решили не писать интервью в стандартном понимании этого слова, а просто привести историю жизни семнадцатилетней Софьи Москаленко, и сейчас живет в Днепре. Проще говоря, мы решили дать ей право высказаться», — подчеркнули они.

История жизни

Каждая человеческая жизнь — это уникальная история, которая больше никогда и нигде не повторится. Я поведаю вам свой рассказ, всего лишь период длиною год, который разделил мою жизнь на «до» и «после»

Все началось в 2014-м, когда моей семье пришлось покинуть родную Горловку. Я не делала трагедию из этого события. Думала, что уезжаем на пару недель в Краматорск переждать плохие времена. Я, брат и сестра собрались буквально за полчаса, взяли самое необходимое: летние вещи, обувь, предметы гигиены, игрушки для малышки. Больше дома я не была.

Ни для кого не секрет, какие события происходили в тот момент на территории Донецкой и Луганской областей. Я каждый день ловила себя на мысли, что страшные военные действия, о которых говорят по телевизору, просто не могут случиться с нами. Так уж устроены люди: нам почему-то нравится считать, что болезни, несчастья, стихийные бедствия, войны — все это обойдет нас стороной.

Однажды ночью весь наш дом проснулся от шума, похожего на гром. Помню, будто это случилось вчера: в теплую летнюю ночь ярко светила луна и вдруг удары, дрожащие стекла, испуганная младшая сестренка и голос мамы призывал к спокойствию. С тех пор подобные ночи стали частыми гостями в нашем городе.

Война меняет приоритеты. Ты понимаешь, что уверенность в завтрашнем дне нельзя купить за деньги.

Но вернемся к тому дню, когда я навсегда покинула свой дом. Через блокпосты мы проехали успешно: стандартная проверка документов, просьба показать вещи. Как только отъехали, напряжение, ощущавшееся в воздухе, спало. Мы переглянулись и облегченно выдохнули.

Так наша семья доехала до Краматорска, где прожила все лето и осень. При въезде в город, бросались в глаза множество сине-желтых флагов на бигбордах. По утрам можно было увидеть бронетранспортеры, которые оставляли белые следы на асфальте, иногда в небе маячил беспилотник. Здесь не были слышны выстрелы, оттого было спокойно.

Через полгода после отъезда мы приехали в Днепр, где поселились на съемной квартире. Уже на следующий день поехали в центр переселенцев. Там папа оформил на нас специальные карточки, которые давали право на получение выплат и предоставляли некоторые льготы (например, социальная стипендия в университете). Мне запомнились горы одежды, игрушек и книжек, их принесли жители города.

Оглядываясь на те времена, я понимаю, какое моральное потрясение перенесла. События того периода помогли мне повзрослеть и переоценить окружающий мир. Я рассказала вам свою историю. Мораль в ней проста: жизнь непредсказуема и потому нужно ценить своих близких, ведь самые дорогие вещи не купить за деньги.