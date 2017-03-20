Болельщиков ждет новый этап турнира

Понедельник, 20 марта, 2017
В воскресенье в Премьер-лиге состоялся заключительный матч первой части чемпионата Украины по футболу.
«Волынь» дома уступила «Заре» с минимальным счетом, причем гол луганчане забили с пенальти уже в добавленное арбитром время.
Днем ранее «Сталь» разгромила «Александрию» — 4:1, а «Ворскла» и «Звезда» сыграли в сухую ничью.
О непростой победе «Динамо» над «Черноморцем», а также ничьих в матчах «Шахтер» — «Олимпик» и «Днепр» — Карпаты» мы сообщали в субботу.
Итоговая турнирная таблица:
1. «Шахтер» — 60
2. «Динамо» — 46
3. «Заря» — 40
4. «Александрия» — 33
5. «Олимпик» — 33
6. «Черноморец» — 27
7. «Ворскла» — 24
8. «Сталь» — 24
9. «Звезда» — 23
10. «Карпаты» — 12
11. «Днепр» — 10
12. «Волынь» — 10
Теперь по регламенту команды будут разделены на две шестерки. Одна будет бороться за призовые места и путевки в еврокубки, а другая — за сохранение прописки в «вышке».
Расписание игр второй фазы турнира будет опубликовано позже.