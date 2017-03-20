Болельщиков ждет новый этап турнира

В воскресенье в Премьер-лиге состоялся заключительный матч первой части чемпионата Украины по футболу.

«Волынь» дома уступила «Заре» с минимальным счетом, причем гол луганчане забили с пенальти уже в добавленное арбитром время.

Днем ранее «Сталь» разгромила «Александрию» — 4:1, а «Ворскла» и «Звезда» сыграли в сухую ничью.

О непростой победе «Динамо» над «Черноморцем», а также ничьих в матчах «Шахтер» — «Олимпик» и «Днепр» — Карпаты» мы сообщали в субботу.

Итоговая турнирная таблица:

1. «Шахтер» — 60

2. «Динамо» — 46

3. «Заря» — 40

4. «Александрия» — 33

5. «Олимпик» — 33

6. «Черноморец» — 27

7. «Ворскла» — 24

8. «Сталь» — 24

9. «Звезда» — 23

10. «Карпаты» — 12

11. «Днепр» — 10

12. «Волынь» — 10

Теперь по регламенту команды будут разделены на две шестерки. Одна будет бороться за призовые места и путевки в еврокубки, а другая — за сохранение прописки в «вышке».

Расписание игр второй фазы турнира будет опубликовано позже.