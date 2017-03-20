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В Минфине ожидают потери около 2 млрд грн налогов в результате блокады ОРДЛО — источник

Понедельник, 20 марта, 2017

По оценке Укрметаллургпрома, прекращение торговли с металлургическими предприятиями на неподконтрольных территориях повлечет за собой потерю 1,6 млрд. грн. налогов.

Согласно расчетам Министерства финансов, потеря 40 предприятий ОРДЛО в результате запрета на перемещение товаров через линию разграничения в Донбассе лишит украинский бюджет около 2 млрд. грн. налоговых поступлений, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева со ссылкой на источник в министерстве.

Автор указывает, что по оценкам Укрметаллургпрома, прекращение торговли с металлургическими предприятиями на неподконтрольных территориях повлечет за собой потерю 1,6 млрд. грн. налогов.

«Источник ZN.UA в Министерстве финансов сообщил, что, по их подсчетам, потеря 40 предприятий ОРДЛО обойдется бюджету в сумму порядка 2 млрд. грн. налоговых поступлений. И эта цифра больше похожа на правду, чем озвученные Гройсманом 32 млрд. грн.», — говорится в статье.

По словам Самаевой, опрошенные ZN.UA эксперты обратили внимание на то, что предприятия, до последнего времени работавшие в ОРДЛО под украинской регистрацией – это экспортеры, которые не платили НДС, образующий большую часть налоговых поступлений. То же самое, в связи с официальной убыточностью, касается и налога на прибыль.

«То есть прямые налоговые потери вряд ли будут очень уж значимы. Гораздо хуже, конечно, со взносами в Пенсионный фонд и налогом на доходы физлиц — ведь зарплаты на крупных предприятиях с большими штатами платились в основном официально», — заключает она.

Напомним, 15 марта, СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию разграничения в Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом президента Украины.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что потери Украины от транспортной блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут достигнуть 2% ВВП.

ZN.UA

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