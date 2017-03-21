В Славянске изъят контрафактный алкоголь более чем на миллион доларов

Как заявили в пресс-службе СБУ, в зоне АТО был изъят контрафактный алкоголь на сумму более 30 миллионов гривен.

«Правоохранители установили, что наладил подпольное производство в собственном доме житель Славянска. Делец реализовывал фальсифицированную продукцию через торговые сети региона», — говорится в сообщении.

Во время обысков в торговых точках и складских помещениях в Славянске, Бахмуте, Краматорске и Мариуполе сотрудники СБУ совместно с коллегами из фискальной службы и прокуратуры обнаружили подделки алкогольных напитков элитных и популярных брендов. У злоумышленников также изъято более полумиллиона гривен.

Ведется следствие.