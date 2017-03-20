Фронтовая Горловка: власти будут штрафовать за сжигание листвы

Местные власти напомнили жителям и работникам предприятий об ответственности за сжигание опавшей листвы и сухостоя в городской черте.

Как говорится в сообщении, сумма штрафа за данный вид нарушения может составить от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов для граждан и от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов для должностных лиц.

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда влекут наложение штрафа на граждан от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от семидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, на подконтрольной «ДНР» территории размер необлагаемого минимума доходов граждан составляет 34 руб.