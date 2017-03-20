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Фронтовая Горловка: непогода привела к затишью?

Понедельник, 20 марта, 2017

В воскресенье о боевых действиях местные жители сообщили лишь поздним вечером. К счастью, особого продолжения они не получили.

В течение дня в городе было практически тихо, разве что северная часть города иногда слышала перестрелки и редкие минометные выстрелы, а более серьезно «бахи» начали греметь только после 21 час. Канонада достаточно мощно доносилась центральной части города с юго-западных окраин. Однако, вскоре все стихло. По всей видимости, причиной прекращения боевых действий стала непогода. Во всяком случае, так уверены горловчане.

Стоит отметить, что количество обстрелов сократилось по всей линии разграничения. Наиболее неспокойно было на мариупольском направлении, где обесточены сразу несколько сел.

Продолжается противостояние в районе Авдеевки и Ясиноватой. В Авдеевке снова зафиксировано попадание в жилой дом, 68-летняя хозяйка которого была ранена осколком и с ожогами доставлена в больницу. А вот дом пенсионерки сгорел в результате возникшего пожара. Есть пострадавшая местная жительница и в Ясиноватском районе. Пулевое ранение в с. Лозовое получила женщина 1950 г. р.

 

 



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