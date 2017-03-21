Фронтовая Горловка: над городом кружил истребитель?

Боевые действия в окрестностях Горловки вот уже второй день проходят в «чадящем режиме» — полно тишины нет, но их активность заметно спала.

Однако, главное событие произошло вечером. Около 20 час. по местному времени во многих жилмассивах был слышен звук реактивного самолета, который по ощущениям пролетел прямо над городом. Такого здесь не было более двух с половиной лет.

Жители Горловки были напуганы и активно обсуждали происходящее в соцсетях. Одни уверяли, что это украинский истребитель, другие со знанием дела объясняли как с таким звуком мог пролететь мощный беспилотник. Третьи рассказывали, что не только слышали, но и видели низколетящий объект, разбрасывающий ложные тепловые цели.

Разделились мнения пользователей и относительно маршрута — одни отметили, что по звуку он направлялся в сторону Торецка, а другие — в направлении Донецка. Жители близлежащих городов сообщили, что облетев Горловку, самолет направился в сторону Краматорска

Кроме того, в части города в понедельник пропала мобильная связь «МТС-Украина».

Что касается непосредственно боестолкновений, то без них в этот вечер также не обошлось. Неспокойно было на западе и северо-востоке.

О боях на севере местные жители не сообщали, но по некоторым данным минометные обстрелы в Зайцево все же были. В результате прямого попадания поврежден частный дом на ул.Есенина. Пострадавших нет.

Продолжаются бои под Донецком (Марьинка), на востоке от Мариуполя (с применением РСЗО), в районе Авдеевки и Ясиноватой, под Докучаевском.