Фронтовая Горловка: сегодня похоронят двух парней, чьи тела нашли спустя несколько месяцев поисков

Как сообщают интернет-издания, сегодня в Горловке состоятся похороны двух молодых людей.

Парни 23 и 24 лет пропали без вести в октябре, а несколько дней назад их тела были найдены прикопанными в лесопосадке в районе ж/м Солнечный. Как утверждают очевидцы, на телах обнаружены следы от пуль.

По некоторым данным, один из парней состоял в рядах вооруженных формирований «ДНР». Второй, возможно, был убит как свидетель «разборок».

Подтверждает информацию и блоггер Никита Синицин. Как он сообщил на своей странице в Facebook, Вчера расстрелянные горловчане пропали 8 октября 2016 года. В этот день один из них отмечал день рождения…

«Судя по всему, их никто кроме родных и близких и не искал», — отмечает блоггер.