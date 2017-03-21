В Краматорске «Сбербанк» замуровали шлакоблоками

Вторник, 21 марта, 2017
В Краматорске сегодня, 20 марта, активисты «Национального корпуса» замуровали шлакоблоками вход в отделение российского «Сбербанка» и залили стекла учреждения символической красной краской.
Как заявили участники акции, таким образом они требуют закрыть в городе отделение банка, представляющего страну-агрессора.
Активисты позволили беспрепятственно покинуть места работы сотрудникам банка, после чего приступили к «работе».
Параллельно, все стекла банковского учреждения снова были залеплены стикерами протестующего содержания.
Судя по всему, полиция была заблаговременно уведомлена о сегодняшней акции, и к месту происшествия прибыли значительные силы сотрудников органов правопорядка. Как заявил начальник полиции Краматорска Виталий Максымив, особо злостного нарушения общественного порядка он в происходящем не видит, поэтому полиция в происходящее не вмешиваются.
Однако, «есть конкретные лица, которые взяли на себя ответственность за сегодняшнюю акцию», — заявил Виталий Максымив.
Активисты установили у входа в «Сбербанк» две палатки, одной из которых тут же греют чай и угощают всех желающих.
Нужно отметить, что акция вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Некоторые возмущаются, с ними вступают в диалоги сочувствующие действиям участников акции. Несколько горожан попытались вмешаться в действия «Национального корпуса», но все закончилось словесной перепалкой.
К 14 часам акция завершилась, и теперь «Сбербанк» в центре Краматорска имеет вот такой вид.
Любопытно, что члены «Национального корпуса» тщательно убрали мусор, оставшийся после их акции.