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В Краматорске «Сбербанк» замуровали шлакоблоками

Вторник, 21 марта, 2017

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В Краматорске сегодня, 20 марта, активисты «Национального корпуса» замуровали шлакоблоками вход в отделение российского «Сбербанка» и залили стекла учреждения символической красной краской. 

Как заявили участники акции, таким образом они требуют закрыть в городе отделение банка, представляющего страну-агрессора.

Активисты позволили беспрепятственно покинуть места работы сотрудникам банка, после чего приступили к «работе».

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Параллельно, все стекла банковского учреждения снова были залеплены стикерами протестующего содержания.

Судя по всему, полиция была заблаговременно уведомлена о сегодняшней акции, и к месту происшествия прибыли значительные силы сотрудников органов правопорядка. Как заявил начальник полиции Краматорска Виталий Максымив, особо злостного нарушения общественного порядка он в происходящем не видит, поэтому полиция в происходящее не вмешиваются.

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Однако, «есть конкретные лица, которые взяли на себя ответственность за сегодняшнюю акцию», — заявил Виталий Максымив.

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Активисты установили у входа в «Сбербанк» две палатки,  одной из которых тут же греют чай и угощают всех желающих.

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Нужно отметить, что акция вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Некоторые возмущаются, с ними вступают в диалоги сочувствующие действиям участников акции. Несколько горожан попытались вмешаться в действия «Национального корпуса», но все закончилось словесной перепалкой.

К 14 часам акция завершилась, и теперь «Сбербанк» в центре Краматорска имеет вот такой вид.

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Любопытно, что члены «Национального корпуса» тщательно убрали мусор, оставшийся после их акции.

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ОбщеЖитие



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