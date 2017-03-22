Водитель микроавтобуса сбил пенионерку и скрылся

ДТП произошло на 92 км автодороги Артемовск-Горловка, сообщили в в ГУ Нацполиции Донецкой области недалеко от нулевого блокпоста.

Водитель неустановленного автомобиля сбил 67-летнюю женщину, которая находилась на обочине и скрылся с места происшествия.

В полиции оперативно установили личность водителя и транспортное средство, а затем нашли 40-летнего мужчину и принадлежащий ему «Фольксваген Транспортер» в Славянске.

Водитель пояснил, что он не заметил, как наехал женщине на ногу и поэтому продолжил путь домой. Его доставили в Бахмутский отдел полиции для проведения следственных действий.

