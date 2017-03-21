Фронтовая Горловка: с разрушенного моста упал ВАЗ, один человек погиб

В понедельник, 20 марта, в Никитовском районе с разрушенного моста на ул. Артемовское шоссе упал автомобиль.



Как говорится в сообщении, водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, в результате чего автомобиль совершил падение с разрушенного моста. В результате ДТП мужчина 1956 г.р. погиб. Пострадала и находившаяся в машине женщина 1960 г.р., ее госпитализировали в больницу. Тело погибшего удалось достать лишь при помощи гидравлических инструментов.

По некоторым данным, ехавшие в автомобиле были иногородними.