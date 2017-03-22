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Более 2 тысяч полицейских просят снять неприкосновенность с Парасюка

Среда, 22 марта, 2017

Более 2 тысяч полицейских Донетчины подписали обращение к руководству государства с просьбой лишить народного депутата Владимира Парасюка неприкосновенности.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции — руководитель Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

«На сегодняшний день уже более двух тысяч полицейских Донетчины подписали обращение. Каждая наша подпись под ним — это призыв поддержать полицейских и остановить огульное беззаконие, которое творят отдельные народные депутаты», — сообщил он.

Аброськин подчеркнул, что письмо полицейских к руководству страны в знак протеста против действий народного депутата, под призывы которого осуществлялись нападения на полицейских, — это обращение, прежде всего, к обществу.

«В правовом государстве не может депутат, прикрываясь удостоверением, избивать представителя власти, которому государство доверило функцию обеспечения общественного порядка. Если законодатель, в частности отдельные народные депутаты, позволяют подобное поведение, то что же ждать от обычных преступников», — подчеркнул Аброськин.

Напомним, народный депутат Владимир Парасюк был одним из участников блокады ОРДЛО. 14 марта на блокпосту в Славянске произошел конфликт между правоохранителями и блокировщиками с его участием. В результате семь работников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

Генпрокурор Юрий Луценко не исключил, что Парасюку может быть объявлено подозрение и как следствие — в парламент направят представление о снятии с него депутатской неприкосновенности.

Фокус



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