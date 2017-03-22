Фронтовая Горловка: где сегодня не будет воды?

В среду, 22-го марта, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды.

В связи с ремонтными работами с 10 до 14 час. без воды останутся абоненты на ул.Комсомольская, Гардина, Никитовское шоссе, Голованова, Новозаводская, Ворошиловградская, Степана Бабия, Сов. армии, Федосеева, Фотиева, Палладина, Аренского, Антонова, Шокальского, Кальмиусская, Сродникова, Веденского, пер.Школьный.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.