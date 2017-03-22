В «ДНР» сотрудника Донецкого ботсада оштрафовали на миллионы

За полученные в виде взятки 60 тысяч рублей заместителя директора по экономическому развитию Донецкого ботанического сада обязали выплатить штраф в размере 21 млн. рублей.

«Ворошиловский райсуд Донецка рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению заместителя директора по экономическому развитию ГУ «Донецкий ботанический сад» в получении взятки за незаконные действия. Вина подсудимого доказана. Виновный в совершении преступления заплатит штраф в размере 21,1 млн. рублей», — говорится в сообщении.

Свои «услуги» чиновник оценил в 60 тысяч рублей. Речь идет об аренде земельного участка, на котором планировали разместить игровой аттракцион и кинотеатр.

Подчеркивается, что изъятые деньги обращены в доход самопровозглашенной республики.