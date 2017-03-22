Фронтовая Горловка: север гремел ночью

Наиболее активно боевые действия, как обычно, велись после наступления темноты.

В течение дня шумновато было на Зайцевском направлении, но об интенсивных боях местные жители начали сообщать ближе к 21 час. по местному времени. Речь шла об участке от Майорска и до Гольмовского. К слову, именно здесь в этот вечер и развивались события — юго-запад на этот раз молчал, разве что около полуночи в стороне Широкой Балки прогремел одиночный «бах». А вот окраины от запада и до севера не стихали до глубокой ночи. Сначала очевидцы сообщали о тяжелых исходящих, которые долгое время были слышны вперемешку со стрелковым и минометами. После полуночи появилась информация о нескольких прилетах.

Стихать начало после 2 час.

Продолжаются бои на участке под Донецком, в районе Докучаевска/Новотроицкого, между Авдеевкой и Ясиноватой. По некоторым данным вчера днем на окраине Ясиноватой был ранен местный житель1985 г. р., а также зафиксировано попадание в многоэтажный дом.

Активно применяется запрещенное вооружение и на Мариупольском направлении.