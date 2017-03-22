На ближайшем от Горловки КПВВ закрылся логистический центр

Центр, находящийся на контрольном пункте въезда/выезда в Майорске, остановил свою работу из-за введенных запретов на провоз грузов в неподконтрольную часть Донбасса.

«В связи с решением СНБО о временном прекращении грузовых перевозок работа логистического центра приостановлена», — рассказал помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

После того, как грузовые перевозки через линию разграничения были запрещены решением СНБО, центр пришлось закрыть.

В то же время некоторые интернет-издания опросили пересекающих линию разграничения местных жителей. Как оказалось, многие из них даже не знали о существовании такого логистического центра.

Кроме того, на пешеходных коридорах установлены четыре модуля, которые должны помочь ускорить процедуру пропуска граждан. Два из них установлены на вход и два на выход к неконтролируемой территории.

Однако, по словам горловчан пока особых изменений в работе пропускной системы на КПВВ не ощущается.

Модули были получены в рамках международной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Пять рабочих мест пограничников оборудованы всей необходимой компьютерной техникой.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, в начале марта такие же модули были установлены на КПВВ «Новотроицкое».