В штабе АТО заявили, что на фенольном заводе ВСУ нет

На своей странице в Facebook пресс-центр штаба заявил о провокации со стороны противника.

Как говорится в сообщении, «в связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о прибытии на фенольный завод, что в Торецке, группы военнослужащих радиационной, химической и бактериологической защиты ВСУ для оценки вероятных повреждений помещений завода вследствие их использования подразделениями украинского войска, пресс-центр штаба АТО заявляет, что указанная информация не соответствует действительности».

На территории Торецкого фенольного завода, который, к слову, расположен недалеко от Горловки (на западе), не размещено ни одно из подразделений ВСУ. Военная техника и боеприпасы на предприятии не хранятся, подчеркнули представители ведомства. По их словам, такая информация специально размещается противником с целью создания в обществе напряжения и дискредитации ВСУ.