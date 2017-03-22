Фронтовая Горловка: гуманитарку фонда «Поможем» выдают за «помощь МЧС ДНР»

Об этом на своей странице в Facebook написал блоггер Никита Синицин.

«С превеликим пафосом на сайте администрации Горловки появилась информация о прибытии в город 18 марта колонны с гуманитарной помощью от МЧС ДНР. Продуктовый набор будет доукомплектован мясными консервами и литром растительного масла, полученными по линии гуманитарной помощи от Российской Федерации. Выдача гуманитарного груза начнется в понедельник, 27 марта.

Материал сдобрен большим количеством фото, на которых несут эту самую гуманитарную помощь, а также местные чиновники рассматривают ее образцы.

И вот он момент истины — на банках консервированной кукурузы и пакетах с крупой явно видны стикеры гуманитарного фонда «Поможем» Рината Ахметова. Говорят, их крепят «на совесть», дабы избежать продажи на рынках.

А на сахаре и вовсе написано «Цукор» — и это в гуманитарке от МЧС ДНР?

Отлично придумано — отжать чужую гуманитарку, дополнить это литром масла и банкой консервов, при том, что оба этих продукта и так присутствуют в стандартном гуманитарном пайке Фонда «Поможем», и выдать это за облагоденствование «республикой» ее жителей», — пишет Синицин.

«Придумано хорошо — реализовано «на двойку», тогда бы уже писали что эта помощь от ДНР — остатки гуманитарной помощи фонда «Поможем», раз лень или невозможно сорвать чужие стикеры, дополненная российской гуманитаркой, которую признаться редко кто из простых смертных видел», — продолжает он.

PS. На фото та самая помощь от МЧС ДНР поступившая 18 марта в Горловку, а также фотографии продуктов из гуманитарного пайка Фонда «Поможем». Можете сравнить сами», — предлагает в завершении блоггер.