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В Харьковской области взорвался крупнейший склад боеприпасов

Четверг, 23 марта, 2017

Ночью в четверг, 23 марта, на складах хранения боеприпасов, расположенных под Балаклеей начались взрывы.

Возникший пожар привел к их детонации. По некоторым данным, причиной ЧП могла стать диверсия.

Первые сообщения о взрывах поступили около 3 час. ночи. По словам местных жителей, разрывы снарядов начали греметь не прекращаясь. От места детонации путем блокирования организована условная семикилометровая зона зоны опасности разлета боеприпасов.

Телефонная связь перегружена или отсутствует.

Тем временем, горожане начали спешно покидать Балаклею. Выезды из города практически тут же оказались забитыми огромным количеством машин. Начались заторы. Для тех, кто не имеет возможность выехать самостоятельно, была организована эвакуация автобусами в близлежащие населенные пункты, где в школах созданы пункты помощи.

Движение пассажирского транспорта на железнодорожной станции Балаклея приостановлено или ведется по резервной схеме.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 250 человек личного состава ГосЧС и 50 единиц техники. Приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В Балаклее находится крупнейший в Украине склад боеприпасов. Взрыв произошел на нескольких площадках, где хранились танковые и артиллерийские снаряды калибром 125 мм и 152 мм.



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