Фронтовая Горловка: вчера вечером и сегодня утром «шумело» Зайцево

В среду, 22 марта, основные события развернулись на севере от города.

Сначала местные жители сообщили, что после 20 час. по местному времени в стороне Зайцево достаточно долго была слышна работа зенитной установки.

Затем некоторое время было тихо, но около полуночи в этом же районе начали стрелять из минометов, очевидцы утверждали, что применялась и бронетехника.

Уже сегодня, 23 марта, ранним утром в направлении Зайцево снова были слышны отголоски боев. По словам пользователей соцсетей, вновь не обошлось без бронетехники.

Кроме того, в четверг горловчане начали сообщать и о перебоях в работе мобильного оператора от «ДНР». Многие жалуются, что связи «Феникс» просто нет.

Не стихают боевые действия на Мариупольском направлении, где вновь зафиксировано применение РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии.

«Горячей точкой» остается район от Авдеевки до Ясиноватой. В Донецке в результате обстрела Киевского района была ранена женщина. Ее состояние медиками оценивается как средней тяжести.

Всего же в Донецке повреждены восемь зданий. В Авдеевке разбит один жилой дом.