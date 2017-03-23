За полгода количество переселенцев сократилось почти на 100 тысяч человек

По состоянию на 20 марта в Украине на учете в структурных подразделениях социальной защиты населения состояли 1 млн. 607 тыс. 664 переселенцев (1 млн. 293 тыс. 719 семей) из Донбасса и Крыма, сообщили в Минсоцполитики.

В течение недели (по сравнению с 13 марта) количество официально зарегистрированных переселенцев сократилось на 16 тысяч 62 переселенца. Такой спад является «рекордом» за последнее время.

А в целом за полгода (по сравнению с 19 сентября) их количество сократилось на 96 тысяч 268 человек.

«Донбасс. Комментарии»