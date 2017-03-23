Доллар и тарифы подорожают — немецкие эксперты оценили потери от блокады Донбасса

Глава немецкой группы советников при правительстве Украины Рикардо Джуччи заявил, что результатом блокады Донбасса для украинской экономики будет шок, но не катастрофа. Об этом сообщает DW.

«Мы посчитали, что на неподконтрольные районы сейчас приходится рост ВВП Украины в 1,6%. Основные проблемы будут с производством стали, также чувствительным будет влияние на энергетику. В целом, с макроэкономической точки зрения, это без сомнений — шок для страны, иначе МВФ не перенес бы рассмотрение этого вопроса. Но это не катастрофа», — сказал Джуччи.

Он поясняет, что если в 2013 году производственные цепи были тесно связаны, то сейчас ситуация изменилась. «Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий», — добавил Джуччи и уточнил, что может оценивать лишь экономические последствия тех или других шагов, но не сами решения.

А вот экономист Венского института международных экономических исследований Василий Астров видит в отсрочке кредита МВФ не только технические, но и политические мотивы — желание показать свое критическое отношение к блокаде.

«Для Запада неблагоприятно то, что делает украинское правительство. Ведь практически блокадой Киев толкает эти сепаратистские регионы в руки Москвы», — заявил Астров.

Он добавил, что не видит в блокаде смысла. «Правительство планирует закупать уголь в других местах, но это будет дороже, так что цены на электроэнергию снова придется поднимать. А это означает инфляцию и, в итоге, снижение покупательной способности населения», — сказал экономист.

Также он заявил, что подобные отсрочки МВФ опасны. »Мы видели, что происходило в августе-сентябре прошлого года. Никто не знал, когда будет и будет ли вообще следующий транш. Это было одной из причин, почему гривна просела. И дальше она восстановила позиции, когда МВФ дал зеленый свет траншу. Стабильность курса гривны сильно завязана на эту программу», — сказал эксперт.

Напомним, что Нацбанк подсчитал влияние блокады Донбасса на экономику. НБУ не ожидает существенных изменений в прогнозах инфляции (9.1% в 2017 году и 6.0% в 2018 году).

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