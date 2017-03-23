На ближайшем от Горловки КПВВ пограничники нашли у мужчины документы «ДНР»

Вчера во время проверки одного из пересекавших линию разграничения мужчины были обнаружены документы, выданные на неподконтрольной Киеву территории.

Гражданин Украины следовал через контрольный пункт въезда/выезда в Майорске на автомобиле «Volkswagen».

В ходе досмотра машины, в бардачке было выявлено две банковских карты «ЦРБ ДНР» и социальная карточка «Профессионального союза сотрудников силовых и правоохранительных структур ДНР».

Об инциденте сообщено в СБУ и Нацполицию. Ведется следствие.