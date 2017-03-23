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На ближайшем от Горловки КПВВ пограничники нашли у мужчины документы «ДНР»

Четверг, 23 марта, 2017

Вчера во время проверки одного из пересекавших линию разграничения мужчины были обнаружены документы, выданные на неподконтрольной Киеву территории.

Гражданин Украины следовал через контрольный пункт въезда/выезда в Майорске на автомобиле «Volkswagen».

В ходе досмотра машины, в бардачке было выявлено две банковских карты «ЦРБ ДНР» и социальная карточка «Профессионального союза сотрудников силовых и правоохранительных структур ДНР».

Об инциденте сообщено в СБУ и Нацполицию. Ведется следствие.



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