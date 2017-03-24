Фронтовая Горловка: бои продолжались всю ночь. Есть раненые

Как сообщалось ранее, с самого утра, 23 марта, напряженная обстановка наблюдалась на севере города.

В течение всего дня горожане периодически слышали отголоски боевых действий на северо-западе и северо-востоке. Наиболее громко было в районе полудня, около 14 час. Позднее зашумел юго-запад.

Основные же события произошли, как обычно, после наступления темноты. Продолжало греметь тяжелым Светлодарское направление. Ближе к 21 час. очевидцы сообщили о возросшей интенсивности боев на севере, северо- и юго-западе. Вскоре местные жители начали сообщать о прилетах. Пользователи соцсетей рассказали, что в течение ночи были попадания в Зайцево, ж/м Изотовский, Мичуринский, Солнечный. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие — ранения получили два мирных жителя.

Бои с применением тяжелого вооружения продолжались практически всю ночь.

Продолжились бои и утром в пятницу. «Бахи» были слышны на севере и западе города.