В Балаклее выгорели площадки военного склада. Интенсивность взрывов снизилась

По состоянию на утро пятницы, на территории складов боеприпасов продолжают происходить взрывы разной интенсивности.

О снижении интенсивности взрывов сообщалось еще вчера вечером. В пресс-службе Минобороны уверены, что это дает возможность оценить масштабы происшествия и готовиться приступить к локализации происшествия.

Работа потенциально-опасных объектов была приостановлена. Безопасность жителей и порядок в городе обеспечивают около 600 правоохранителей — 300 полицейских и 300 бойцов Нацгвардии, которые совершают патрулирование улиц для обеспечения правопорядка и охраны жилищ эвакуированных лиц.

Функционируют 16 полицейских постов, обеспечивающих выезд граждан из города и перекрывают движение на въезд в город.

Известно об одной пострадавшей женщине, ее пришлось госпитализировать в больницу Харькова.

Из зоны потенциального поражения эвакуировано около 20 тысяч человек. Для них созданы условия обеспечения жизни.

В самой Балаклее, в районе цементного завода, развернули мини-городок для помощи. Здесь установлены армейские палатки, в которых дежурили медики, спасатели и работала полевая кухня. Как сообщили в ГСЧС, работать этот штаб будет как минимум неделю.

Сколько еще будут продолжаться взрывы и когда люди смогут вернуться в свои дома — точно неизвестно. Есть информация, что на складе хранили 138 тысяч тонн боеприпасов. По предварительным данным, как минимум половина территории арсенала уже была повреждена. Военные допускают, что взрывы могут сотрясать город еще несколько дней.

В то же время советник президента Украины Юрий Бирюков рассказал, что все внешние площадки уже выгорели, до бетонных заглубленных бункеров огонь пока не добрался. Также, по его словам, половина из хранившегося на складах были компоненты снятых с вооружения боеприпасов, которые разбирали.

«Не было там ни 175 тысяч тонн, ни 125 тысяч тонн. Было намного меньше. Путаница связана с тем, что там почти половина хранения — компоненты снятых с вооружения боеприпасов, которые разбирали. На видео были видны разрывы и хаотичные старты ракет ЗРК КУБ», — сообщил Бирюков.

Подтверждают его слова и военные. До начала 2013-го года арсенал планомерно разгружали, а после попытки диверсии в 2015-м военные планировали рассредоточить припасы на других складах.

«Арсенал в Балаклее — один из лучших. Там хорошо обученный персонал, квалифицированные кадры, современная техника и средства защиты, сигнализации. Мы постоянно отрабатывали схемы возможных действий по эвакуации и ликвидации, учитывая опыт Новобогдановки и Лозовой. Еще в советское время сюда свозили боеприпасы с различных точек, поэтому был перегруз в полтора раза. Но к началу 2013 года он составлял 15%, сейчас — еще меньше. Много средств уходило на обваловку боеприпасов и их перемещение», — рассказали они.

Бирюков также уточнил, что когда детонация уменьшилась, начали работать танки. Они пробивают дорогу, подтягивают спецтехнику.

Масштабы разрушений специалисты оценить не смогут, пока не прекратятся взрывы, но местные жители уверяют, что снаряды разрушили здание молокозавода и мост. Во многих жилых домах вылетели оконные стекла, повреждены фасады зданий.

Для локализации пожара спасателям понадобится, как минимум, два-три дня. Кроме того, пока ситуация остается небезопасной, местным жителям, покинувшим свои дома в Балаклее и близлежащих селах, советуют пока не возвращаться домой.

Известно, что работы по ликвидации чрезвычайной ситуации будут проходить в три этапа. На первом этапе будет ликвидация пожара и дальнейшая помощь в эвакуации местных жителей. Потом пройдет разминирование пострадавшей территории. И только после этого начнется восстановление поврежденных зданий и инфраструктуры.

Поставки в пострадавшие районы стекла, шифера, пиломатериалов уже готовятся.

Напомним, возгорание на площадках хранения танковых и артиллерийских снарядов арсенала №65 началось 23 марта в три часа ночи. Пожар привел к детонации боеприпасов.