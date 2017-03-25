В Донецке возле детского сада взорвали гранату

О взрыве жители Буденновского района сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел несколько дней назад около 10 час. около детсада «Радуга». От взрыва сработали сигнализации рядом стоящих автомобилей и люди разбежались в панике.

Еще один взрыв, в результате которого погиб мужчина, произошел около 18 час. 23- го марта возле села Ивановка Донецкой области.

«В дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что около села Ивановка произошел взрыв, в результате которого ранен неизвестный мужчина. От полученных травм раненый погиб», – говорится в сообщении.