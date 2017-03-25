 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: тяжелое гремело до глубокой ночи

Суббота, 25 марта, 2017

В пятницу, как и днем ранее, боевые действия начались с самого утра - гремели западные и северные окраины.

Затем, после относительного затишья, бои продолжились уже вечером. Ближе к 17 час. застрекотало крупнокалиберным на юго-западе. Спустя несколько минут здесь же применили гранатометы и минометы, а еще через полчаса загремело и тяжелое.

После 18 час. местные жители сообщили о набирающих обороты боях на севере, а к 20 час. — на северо-востоке. В это время очевидцы сообщили о возгорании на северо-западе, зарево от которого было хорошо видно во многих жилмассивах города. Также горловчане могли слышать запах гари. Не стихали бои и на юго-западе, где в небе наблюдались частые вспышки.

Стрелять на севере/северо-западе и юго-западе продолжали до глубокой ночи. По словам горожан, были слышны как исходящие, так и прилеты. Ситуация оставалась напряженной, как минимум, до 3 час., разве что между интенсивным применением тяжелого перерывы стали чуть больше.

Не прекращаются бои под Донецком, Докучаевском и Мариуполем.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования