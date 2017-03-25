Фронтовая Горловка: тяжелое гремело до глубокой ночи

В пятницу, как и днем ранее, боевые действия начались с самого утра - гремели западные и северные окраины.



Затем, после относительного затишья, бои продолжились уже вечером. Ближе к 17 час. застрекотало крупнокалиберным на юго-западе. Спустя несколько минут здесь же применили гранатометы и минометы, а еще через полчаса загремело и тяжелое.

После 18 час. местные жители сообщили о набирающих обороты боях на севере, а к 20 час. — на северо-востоке. В это время очевидцы сообщили о возгорании на северо-западе, зарево от которого было хорошо видно во многих жилмассивах города. Также горловчане могли слышать запах гари. Не стихали бои и на юго-западе, где в небе наблюдались частые вспышки.

Стрелять на севере/северо-западе и юго-западе продолжали до глубокой ночи. По словам горожан, были слышны как исходящие, так и прилеты. Ситуация оставалась напряженной, как минимум, до 3 час., разве что между интенсивным применением тяжелого перерывы стали чуть больше.

Не прекращаются бои под Донецком, Докучаевском и Мариуполем.