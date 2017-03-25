В Балаклее потушен пожар на военном арсенале

На территории крупнейшего склада боеприпасов стабилизируется ситуация, хотя нечастые одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности все еще продолжаются.

Эвакуированные жители города уже начали возвращаться домой. Как стало известно, часть города остается без света и газа.

По последним данным, из-за ЧП одна женщина погибла, ранения различной степени тяжести получили пять человек, троих пришлось госпитализировать.

По предварительным подсчетам, в Балаклее повреждено 23 здания. Информация о разрушениях уточняется.

В эпицентре событий проводятся работы по разминированию. Очистить город и соседние села обещают к понедельнику, а вот на разминирование и очистку территории склада понадобится несколько месяцев.

Склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды в Балаклее взорвался ночью 23-го марта.