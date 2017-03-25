ЧМ-2018: Украина проиграла в Хорватии

В Загребе на стадионе «Максимир» состоялся матч отборочного турнира на чемпионат мира Хорватия — Украина.



Хозяева более агрессивно провели встречу, активнее прессинговали и закономерно победили. Единственный гол в ворота Пятова провел бывший игрок «Днепра» Никола Калинич.

Было несколько моментов и у украинских футболистов, однако находившийся на острие атаки Ярмоленко их не реализовал.

В других поединках группы Турция обыграла Финляндию — 2:0, а в Косово победу праздновали гости из Исландии со счетом 2:1.

Победа хорватов упрочила их позиции в турнирной таблице: Хорватия — 13 очков, Исландия — 10, Украина и Турция — по 8, у Финляндии и Косово — по 1 очку.

Проиграла в пятницу и сборная России. Правда, не в рамках отборочного турнира, так как является хозяйкой будущего мирового первенства, а в товарищеской игре. В домашних стенах россияне уступили сборной Кот-д’Ивуара — 0:2.

В других поединках дня отметим поражение Грузии дома от Сербии — 1:3, в Австрии Молдова проиграла — 0:2.