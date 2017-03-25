Служба такси «Горловка-Донецк» временно прекратила перевозки

Такая информация появилась в соцсетях.

По неподтвержденным данным, перевозки по маршруту «Горловка-Донецк» и в обратном направлении прекратились 24-го марта.

Пользователи социальных сетей утверждают, что причиной всему нелегальная деятельность таксистов.

В тоже время в службе уверены, что это временная мера и перевозки возобновляться в ближайшее время.

Десять дней назад в Горловке таксисты провели акцию протеста, но после встречи с представителями местных властей забастовка была прекращена.