Коррупция в зоне АТО: за сколько можно «решить вопрос» с пересечением «границы»

К примеру, на КППВ «Марьинка» среди перевозчиков ходят разговоры о существовании маршрута «мимо» всех украинских блокпостов, когда до «границы» с «ДНР» в обход минных полей могут провезти за 300 гривен. При этом на «той» стороне уже будут ждать «военнослужащие ДНР», которые проведут уже мимо своих минных полей и «таможни» тоже за 300 гривен.

О пунктах пересечения «границы», установившейся между подконтрольными и неподконтрольными Украине районами Донбасса, сказано немало, начиная с огромных очередей и заканчивая бытовыми условиями.

Особняком всегда стояла проблема взяток на блокпостах, достигавших десятков тысяч гривен за пропуск одной фуры. Апофеозом этого стало задержание силовиками дежурной смены на контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» и изъятие у них сотен тысяч наличными.

Наличие «серых зон» в районе населенных пунктов Новолуганское и Верхнеторецкое давало еще больше возможностей для провоза контрабанды в обход официальных КПВВ.

Но постепенно острота вопросов, связанных с контрабандой и взяточничеством, уменьшалась – после занятия батальоном «Донбасс» Новолуганского, контрабанда в нем сошла на нет, периодические задержания и ротации личного состава на КПВВ несколько снизили объемы провозимых незаконных грузов, но, разумеется, полностью проблему не решили.

Блокада неподконтрольных Украине районов Донецкой области, начавшаяся в конце минувшего года, внесла серьезные коррективы в налаженный на «границе» бизнес. Поскольку товарооборот оказался фактически перекрыт, зарабатывать теперь стало возможно только на людях.

Постоянным клиентам — бонус

Среди предоставляемых сегодня на КПВВ «Майорск», «Новотроицкое» и «Марьинка» «услуг» наиболее популярны две – проезд через очередь льготников, а также прохождение проверки документов без особого личного досмотра, и вообще, в «щадящем» режиме.

Наиболее популярной и, соответственно, дорогой услугой является именно попадание в льготную очередь, позволяющую пройти линию пересечения в день выезда, а не спустя сутки, как это часто бывает при наплыве транспорта. Причем, встававшие прежде в очередь водители, продававшие свои места, с КПВВ исчезли, будучи не то слишком заметными, не то просто проиграв конкуренцию в распределении мест военнослужащим ВСУ.

В целом, стоимость данной услуги колеблется в зависимости от места. Скажем на КПВВ «Новотроицкое» и «Марьинка» это обойдется примерно около 300 гривен, на КПВВ «Майорск» обычная такса составляет 50 гривен с человека или 200 гривен с авто, если считать полную загрузку авто в 4 пассажира не считая водителя. Такая система родилась во многом потому, что постоянными клиентами являются различного рода перевозчики, обычно таксисты, зарабатывающие регулярными пассажирскими перевозками через линию пересечения. Им обычно проще заплатить за быстрый проезд, чем выстаивать в общей очереди сутки, ведь клиент в первую очередь платит за скорость и комфорт доставки.

Касательно второй услуги – проверки без лишних проблем, тут уж каждый выбирает сам – необходимо ему это или нет.

Как показывает практика, проверка документов на КПВВ обычно проходит спокойно и без лишнего фанатизма, разве что последовал недавно очередной приказ «об усилении бдительности» на блокпостах или просто не повезло нарваться на дотошного проверяющего. В этих случаях проверка может затянуться и принести серьезный дискомфорт, но если человек не везет с собой ничего запретного, неприятности ему не грозят. Поэтому данная услуга обычно востребована у меньшего числа людей, которым либо есть чего опасаться, либо они просто хотят перестраховаться, так как очень спешат.

Впрочем, для постоянных клиентов в лице все тех же перевозчиков зачастую проверка без проблем входит в стоимость услуги на покупку льготной очереди, ведь это тоже комфорт для клиента, являясь таким себе «бонусом».

«Таможня» ДНР «доит» по-взрослому

В сравнении с порядками на украинских КПВВ, информации о жизни на блокпостах и «таможне» самопровозглашенной «ДНР» гораздо меньше, и это понятно, ведь обычно «сор из избы» не выносят наружу, чтобы не портить имидж «защитников молодой республики».

Такая политика закрытости привела ко вседозволенности, следовательно, и к в среднем более высокой стоимости «услуг». Причем на таможне «ДНР» платить за беспроблемную проверку приходится иной раз даже чаще, чем на КПВВ Украины, ведь у многих при себе могут оказаться какие-то украинские продукты или товары, что может послужить поводом для более пристального досмотра и придется перенести неприятные минуты. Впрочем, и в данном случае данная «услуга» не является обязательной и, как правило, зависит от степени «вредности» таможенников самопровозглашенной «ДНР», да и обходятся в таком случае обычно «сувенирами» в виде нескольких пачек сигарет, чая или кофе.

Зато не так дешево обходится услуга по покупке места в льготной очереди для авто. Особенно расценки выросли после появления требований об идентификации лиц, получающих пенсию как внутренне перемещенные лица в «Ощадбанке».

Представьте очередь авто и автобусов, растянувшихся на несколько километров и подъезжающих к «нулевой» ленточке на блокпосту самопровозглашенной «ДНР». За «нулем» их ожидает заветное окошко, в котором будут проверены их документы, после чего можно будет выехать на нейтральную полосу и направиться к КПВВ уже украинскому.

Один раз в час стоящий на проезде пограничник «ДНР» махает рукой и 10 авто проезжают к окошку, чтобы быть проверенными.

В очереди стоят сотни авто, так что с проверкой 10 авто за час время прохождения таможни только со стороны самопровозглашенной «ДНР» может занять больше суток. Те же, кто не хочет ждать столько, может воспользоваться «бонусом» — купить проезд без очереди.

Также, как и на украинских КПВВ, стоимость данной услуги на разных «таможенных пунктах» отличается и зависит, как правило, от общего транспортного потока. Пожалуй, дешевле всего, 300 гривен или 600 российских рублей и пара пачек сигарет, обойдется покупка льготной очереди на «таможне ДНР» под Еленовкой, рядом с КПВВ «Новотроицкое».

Около 400-500 гривен (800-1000 рублей) будет стоить подобная услуга на таможне «ДНР», стоящей на пути к КПВВ «Марьинка».

Не менее 500 гривен или 1000 российских рублей обойдется покупка места в льготной очереди на таможне самопровозглашенной «ДНР» под Горловкой. Если учесть, что в очереди на таможне на выходных могут стоять до 700 авто, эта сумма не кажется для многих водителей такой уж большой.

Как и на украинских КПВВ, постоянные клиенты в лице профессиональных перевозчиков пользуются «бонусным» послаблением при проверке документов – часто досмотр авто даже не производится.

Вообще же услуги на КПВВ и «таможне ДНР» давно приобрели рыночный принцип. Например, после появления распоряжения об идентификации получателей пенсий в отделениях «Ощадбанка» и роста числа желающих попасть на контролируемую Украиной территорию, выросли очереди на линии пересечения, а с ними и цены на льготный проезд без очереди.

Странности КПВВ – волны «клиентов», поездки мимо блокпостов в сопровождении ВСУ и бойцов «ДНР»

Но наряду с закономерностями вроде роста тарифов на специфические услуги при пересечении блокпостов был замечен и ряд странностей.

Так, месяц обычно разделяется на 3 периода, в течение которых расценки на «услуги» могут меняться.

Скажем, с 5 по 15 число месяца тарифы на проезд через КПВВ и блокпосты ВСУ могут вырасти едва ли не до 500 гривен за авто, затем с 15 по 25 число календарного месяца в среднем дороже обойдется проезд через «таможню» самопровозглашенной «ДНР». Наконец период с 26 по 4 число календарного месяца на КПВВ и «таможне» считается «мертвым» сезоном – очереди как правило невелики, а с ними и доходы, ведь при отсутствии очередей стимул платить за льготный проезд пропадает.

Наличие таких волн подтвердил и наш источник в силовых структурах в зоне проведения АТО.

«Действительно, подобная цикличность замечается последнее время, связано это с особенностями пассажиропотока лиц, желающих пересечь линию соприкосновения, или возможностью существования неких договоренностей – доподлинно неизвестно», — говорит наш собеседник.

На КППВ «Марьинка» среди перевозчиков ходят разговоры о существовании маршрута «мимо» всех украинских блокпостов, когда до «границы» с «ДНР» в обход минных полей могут провезти за 300 гривен. При этом на «той» стороне уже будут ждать «военнослужащие ДНР», которые проведут уже мимо своих минных полей и «таможни» тоже за 300 гривен.

Блокада территории, которая контролируется самопровозглашенной «ДНР», позволила худо-бедно снизить, а местами и вовсе перекрыть поток контрабанды, но коррупция и необходимость платить для рядовых украинцев, пересекающих «границу», никуда не исчезла, а в чем-то даже выросла.

Никита Синицин, 112.ua