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Фронтовая Горловка: на севере обстрел забрал жизни супружеской пары

Воскресенье, 26 марта, 2017

В районе Горловки продолжаются боевые действия.

Во второй половине дня, еще до наступления темноты, подконтрольную Украине часть Зайцево накрыли минометным огнем. Позднее стало известно, что были убиты двое местных жителей.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Донецкой области, тела мужчины и женщины во дворе частного дома на ул.Рыбалко обнаружил военный медик. Мужчина 1959 г. р. и женщина 1964 г. р. находились на улице, когда начался обстрел населенного пункта.

Вечером север также оставался самым громким. Кроме того, в ж/м Солнечный отмечались перебои с электро- и водоснабжением, а также пропадала мобильная связь.

Сегодня утром, 26-го марта, местные жители севера города сообщили об очередных «бахах». По их информации, речь идет о прилетах в период с 8.30 до 9 час.

 



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