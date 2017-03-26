Фронтовая Горловка: пьяные врачи отказали в помощи пациентам

В ночное время в приемную хирургического отделения горбольницы №2 обратились граждане. Однако, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения дежурный врач и еще несколько медиков, в помощи им отказали.

Эту новость в социальных сетях распространили горловчане.

В дальнейшем, ситуация развивалась следующим образом. Возмущенные граждане немедленно пожаловались в горздравотдел и в ходе проверки информация подтвердилась. Факт алкогольного опьянения у медперсонала был подтвержден.

Сотрудников отделения из-за их состояния пришлось отстранить от работы, заменив прибывшими на смену медиками. Ведется разбирательство.

Ранее «Кочегарка» сообщала о вопиющем случае, когда в больнице долго не оказывали помощь раненому малышу, которого привезли после обстрела Доломитного.