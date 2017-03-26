Какие продукты подорожают на Пасху

Уже совсем скоро, 16 апреля, православные украинцы будут праздновать Пасху. «Сегодня» узнала, как отреагируют на праздник цены на основные продукты и каких «подвохов» ждать от магазинов.

МЯСО И КО. Продовольственные эксперты в своем прогнозе цен разошлись. Так, директор украинской торговой ассоциации Игорь Кишко считает, что Пасха никак не повлияет на стоимость продуктов в торговых сетях и больших магазинах. Он считает, что, планируя свой бюджет на 16 апреля, украинцы смело могут ориентироваться на нынешние цены.

«Единственное исключение — рынки и базары. Там будет увеличение, но в каких масштабах, сейчас сказать сложно», — добавил Кишко.

Однако экономист Александр Охрименко говорит, что без подорожания, например мяса, не обойтись. «Ближе к празднику поднимется в цене свинина — в зависимости от ее качества на 5-20 грн. и будет стоить 85-140 грн./кг. Мясо птицы останется на нынешнем уровне — рост цен идет в основном из-за повышенного спроса, а, например, курятину украинцы к празднику покупают не так активно», — говорит эксперт.

Отметим, что цена на свинину в магазинах сегодня колеблется в районе 80-120 грн. за килограмм, а на курицу — от 40 до 75 грн.

В свою очередь директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что не изменится цена и на говядину, стоимость которой сейчас в крупных магазинах составляет 85-170 грн./кг. Он подчеркивает: сегодня на этот вид мяса цена и так достигла своего максимума, и при ее повышении спрос упадет совсем. Наконец, Дорошенко считает, что не подорожают и колбасы с салом.

МУКА И ЯЙЦА. Дорошенко добавляет, что в ближайшие недели не стоит ждать роста цен на муку — она, по его словам, стабильна во все периоды. «Если говорить о яйцах, то тут основным двигателем будет именно спрос на внутреннем рынке. Цена на них будет до середины апреля стабильно увеличиваться, и сегодня можно говорить о росте на 10%. Но опять же, это Пасха, и можно ожидать любых сюрпризов», — говорит аналитик Украинской аграрной ассоциации Дмитрий Дейна. Охрименко в свою очередь не исключает подорожания и на 20%. Таким образом, десяток яиц, который сегодня стоит около 14 грн., на Пасху обойдется в 16-17 грн.

ОВОЩИ И ВИНО. Самая противоречивая ситуация сложилась с овощами. Дорошенко подчеркивает, что их стоимость к празднику не имеет отношения и зависит больше от сезонности. «Ближе к лету запасы овощей на складах истощаются, и это скажется на стоимости. Картошка и морковка могут немного подняться — на 5-10%. А вот тепличные овощи будут как раз падать в цене из-за потепления. Все начнется с лука, потом появится нормальная цена на редиску, огурцы и помидоры. В целом они подешевеют на 10-15%», — прогнозирует Охрименко.

То есть если сегодня килограмм картошки обойдется в 6,5 грн., то к Пасхе эта цифра поднимется до 7 грн. Ближе к празднику будет выгодно купить помидоры (они сегодня стоят около 43 грн., а подешевеют до 39) и огурцы, цена на которые упадет с 50 грн. до 44-45. «Если говорить, что к празднику еще может подорожать, — в магазинах появится больше кагора, и цена на него подрастет. А вот на другие вина сейчас большое предложение, много импортного продукта, и цена на него вряд ли изменится», — резюмирует Дорошенко.

При этом эксперты сошлись во мнении, что цена на кагор вряд ли повысится больше, чем на 1-2 грн, и обойдется до 67 грн. за бутылку.

Проверка яиц и акции с подвохом

Антимонопольный комитет Украины в преддверии Пасхи начал исследование рынка яиц. По словам представителя АМКУ Игоря Кустовского, уже сейчас понятно, что в формировании праздничной цены на этот товар есть монопольные признаки, и его ведомство в дальнейшем будет проверять ценообразование на справедливость.

В свою очередь глава всеукраинской общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмеянов рассказал нам о возможных «подвохах», к которым могут прибегнуть большие магазины в предверии праздника. Так, он напомнил о классической схеме, когда супермаркеты взвинчивают цену на популярные в праздники продукты, а за день-два до самого торжества устраивают «акции». «Покупатель все равно чувствует себя обманутым, потому что даже эти акционные цены выше обычных. Кроме того, так как товар перед большими праздниками продается не особо активно — люди берегут деньги к Пасхе, — он остается лежать на прилавках. Выкинуть его — понести потери. И потому нечистые на руку магазины стараются товар придержать до больших праздников, а потом аккуратно его распределить среди свежих продуктов», — отмечает он.