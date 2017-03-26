В Донецке в результате прямого попадания сгорел дом

Под обстрел попали западные окраины города.

Пожар возник в Петровском районе около 19 час. после попадания снаряда. Пожарные к месту происшествия из-за обстрелов подъехать не смогли. Еще в нескольких домах выбиты стекла. Также повреждения получили и четыре дома в жилом секторе Докучаевска.

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Остается напряженной ситуация и в других районах региона. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, где активно используется тяжелая артиллерия. На Донецком направлении больше всего обстрелов было в районе Авдеевки/Ясиноватой и Новгородского.