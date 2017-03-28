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Фронтовая Горловка: чтобы скрыть следы убийца поджег труп

Вторник, 28 марта, 2017

В Горловке задержали подозреваемого в совершении убийства мужчину. 

Преступление было совершено в Никитовском районе. Ранее судимый пришел к своему знакомому домой, чтобы выяснить отношения, но разговора не получилось и практически сразу завязалась драка. Нападавший ударил хозяина дома, после того последний забежал в дом и вернулся уже с ножом. Однако, «гость» также оказался вооружен холодным оружием. Ему удалось зажать соперника, после чего он нанес тому множественные ножевые ранения по всему телу.

Убедившись, что потерпевший мертв, злоумышленник положил бездыханное тело приятеля на диван и ушел. Впрочем, этого убийце оказалось мало. Через несколько часов, он вернулся и, чтобы скрыть следы своего деяния, облил труп бензином, после чего поджег.

Личность ранее судимого местного жителя по подозрению в совершении убийства установлена. Он уже задержан.

 



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