Фронтовая Горловка: в ТТУ вслед за тролейбусом на маршрут выходит восстановленный трамвай

В трамвайно-троллейбусном управлении рассказали о завершении восстановительных работ еще одного транспортного средства.

На этот раз в трамвайном депо удалось отремонтировать вагон трамвая. В ТТУ подчеркнули, что это стало возможным благодаря помощи из РФ.

«Данный вагон будет курсировать по маршруту № 8. Этот трамвай станет четвертым по счету на данном маршруте, что позволит уменьшить интервал движения в 37 минут. Силами ТТУ в этом году планируется восстановление еще одного вагона трамвая, который будет функционировать в Центрально-Городском районе Горловки», — говорится в сообщении.

Ранее «Кочегарка» сообщала о выходе на линию восстановленного троллейбуса.