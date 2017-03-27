Фронтовая Горловка: в Зайцево умер новорожденный малыш

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, в Зайцево умер новорожденный ребенок, которому было всего девять дней.

Стоит отметить, что в этот же день в регионе зафиксировали еще два случая смерти детей.

В Допрополье в детской комнате обнаружили труп 11-летнего мальчика, который повесился на турнике, а в частном доме в одном из сел Марьинского района обнаружили три трупа, среди которых и ребенок 2013 г.р. Причиной смерти стало отравление угарным газом.