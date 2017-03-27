ОБСЕ получит деньги на спутниковую разведку в зоне АТО

Три миллиона евро для визуальной разведки специальной мониторинговой миссии выделит Евросоюз.

Как сообщила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, использование изображения спутниковых данных позволит проводить более глубокий мониторинг ситуации на участках, к которым, к сожалению, наблюдатели все еще не имеют доступа. Также они будут способствовать более эффективному размещению наблюдателей в целом.

По ее словам, с помощью спутниковой разведки можно получать информацию о повреждении инфраструктуры и о присутствии или перемещения живой силы и техники. Центр будет отслеживать нужные снимки и в случае необходимости предоставлять ОБСЕ результаты анализов.