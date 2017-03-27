Фронтовая Горловка: на днях начнется выплата задолженности работникам «Артемугля»

Как сообщили сразу несколько местных интернет-изданий, начиная с 30-го марта будет производиться частичная выплата задолженности по зарплате работникам горловских шахт.

Согласно информации, в их число входят четыре шахты: Гаевого, Калинина, Ленина и Румянцева.

Выплата задолженности будет производиться за период с 1 января 2015-го года по 31 января 2017-го года.

Для своевременного получения задолженности необходимо с 30-го марта по 3-е апреля обратиться по месту работы. При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Ранее сообщалось о распоряжении Захарченко «об утверждении программы по частичному погашению задолженности по заработной плате работникам ГП «Артемуголь» и РП «Орджоникидзеуголь».